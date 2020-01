PlayStation Store, nuovi giochi: AO Tennis 2 e Undead Horde

PlayStation Store riceve finalmente un nuovo aggiornamento, dopo la pausa natalizia, con i primi giochi del 2020, in particolare AO Tennis 2 e Undead Horde.



AO Tennis 2 è il nuovo episodio della serie sportiva prodotta da Bigben Interactive e sviluppata da Big Ant Studios. Basato sulla licenza ufficiale degli Australian Open, il gioco include atleti reali come Rafael Nadal, Ash Barty, Angelique Kerber e tanti altri, insieme ai campi che vedremo nell'edizione 2020 del torneo e a un editor che consentirà agli utenti di creare da zero i propri contenuti e condividerli con la community, con la possibilità di scaricare anche i numerosissimi asset realizzati per il primo capitolo.



Sul fronte strutturale, AO Tennis 2 non solo offre un set di modalità tradizionali fra partite veloci e tornei, ma anche una nuova carriera a base narrativa che ci vedrà partire dal basso con un tennista esordiente e crescere progressivamente, di vittoria in vittoria, per scalare la classifica mondiale. Per quanto riguarda invece il gameplay, l'esperienza si pone e metà strada fra arcade e simulazione, risultando immediata e divertente tanto per gli appassionati di tennis quanto per i profani.