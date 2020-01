CES 2020, i nuovi monitor MSI puntano su curvatura, colori e software

Con la crisi del PC di stampo classico e la crescita di quello da gaming, MSI ha colto l'occasione per farsi rapidamente un nome nel settore delle periferiche da gioco e in particolare in quello dei monitor, facendosi largo con un'ampia gamma di prodotti a prezzi competitivi. Ma si tratta di un campo in cui la concorrenza è tosta e per contrastarla MSI ha deciso di rilanciare su più fronti, portando al CES 2020 una schiera di nuovi modelli alcuni dei quali dalle caratteristiche decisamente particolari. Si parla infatti di curvature estreme, di manopole con cui interagire con il PC senza staccare gli occhi dallo schermo, di laptop con schermi IPS da 300Hz e persino di uno schermo portatile capace di arrivate a 240Hz. Si fa notare, tra l'altro, il fatto che più pannelli siano ultra-wide, formato spettacolare che per qualcuno garantisce una marcia in più al gaming su PC.

Dalla curvatura estrema all’alta fedeltà del colore

Partiamo con il MAG251RX, uno schermo 1080p da 240hz caratterizzato da una combinazione tra risoluzione e resfresh che MSI ha gia nel suo arsenale, ma che con questo nuovo modello viene riletta in chiave IPS anziché TN. Fedeltà del colore superiore, quindi, assieme a una maggior facilità nell'ottenere tempi di risposta bassi rispetto alla tecnologia VA che pur essendo la spina dorsale di una parte dell'offerta MSI, lascia spazio a un'ondata di modelli tutti IPS, anche se ben differenziati nelle altre caratteristiche. In questo caso, per esempio, troviamo l'84% di copertura dello spazio di colore DCI-P3 e il 107% di quello sRGB, più che sufficienti per un monitor da gioco che pur non pensato per essere particolarmente economico, sarà probabilmente venduto a un prezzo meno aggressivo di gran parte degli altri modelli. E questo pur sfoggiando HDR400, supporto G-Sync e una valanga di porte USB. Non può però vantare la caratteristica più peculiare dell'Optix MAG342CQR, il primo monitor da gioco con curvatura 1000R che punta, con un pannello ultra-wide da 3440x1440 pixel 144Hz, ad avvolgere il giocatore in un abbraccio che, mantenendo ogni punto dello schermo equidistante dagli occhi, dovrebbe ridurre anche l'affaticamento. Punta invece sui colori il pannello 1440p dell'Optix PS321QR, un monitor da 32 pollici IPS che si piazza a metà tra gaming e creator combinando fedeltà del colore elevata, con il 95% della copertura dello spazio DCI-P3 e il 99% di quello Adobe RGB, e 165Hz di refresh accompagnati da un millisecondo di risposta. Potrebbe quindi colpire nel segno, sempre che il contrasto effettivo, in condizioni di luce ottimali, si riveli all'altezza delle altre caratteristiche. Risulta però grosso, al contrario dell'Optix MAG161 che invece se la gioca proprio sulle dimensioni contenute di appena 16 pollici, colmando l'offerta MSI con un'opzione portatile 1080p da 900 grammi, come le precedenti basata su tecnologia IPS, che garantisce comunque 120Hz o 240Hz di refresh nonostante lo spessore di 5,1 millimetri, funzionale a una base d'appoggio esile e pensata per non compromettere la portabilità dello schermo.