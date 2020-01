Steam, il cinese è la lingua più popolare sulla piattaforma

Attualmente il cinese è la lingua più diffusa su Steam, almeno stando al recente sondaggio hardware condotto dalla piattaforma. Ben il 37,8% degli utenti partecipanti hanno impostato il cinese semplificato come lingua del client, con una crescita del 14,4% rispetto al sondaggio precedente, mentre l'inglese segue al 30,4%.



Giusto per curiosità, l'italiano si trova in quattordicesima posizione ed è adottato soltanto dallo 0,59% degli utenti, oltretutto in calo dello 0,12% rispetto al sondaggio precedente.



Si tratta della prima volta che il cinese semplificato super l'inglese, anche di netto aggiungiamo noi. Non sempre i sondaggi di Steam sono stati accurati al 100%, ma sono comunque uno degli strumenti più indicativi del mercato PC, tra indicazioni sull'hardware e sulla demografia dei videogiocatori.



Del resto è noto che negli ultimi anni la popolarità di Steam è cresciuta moltissimo in Cina, un mercato in crescita per il quale vale la pena fare qualche censura preventiva.



Sondaggio hardware di dicembre 2019 su Steam