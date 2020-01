PS5 e Xbox Series X con tecnologia Smartshift di AMD?

PS5 e Xbox Series X utilizzeranno la nuova tecnologia Smartshift di AMD, appena annunciata al CES 2020, che sostanzialmente serve per ottimizzare l'utilizzo di CPU e GPU? Secondo Matt Hanson di Techradar l'ipotesi c'è, visto che entrambe monteranno tecnologia di AMD. Microsoft e Sony potrebbero utilizzarla per migliorare le prestazioni delle due console.



In realtà Hanson fa un'ipotesi abbastanza improbabile, ossia che Smartshift serva per garantire che le due console riescano a gestire gli 8K nativamente. In realtà la tecnologia di AMD è più orientata al consumo che alle prestazioni e avrà senso soprattutto in ambito mobile. Parlando di console può aiutare, ma non può certo fare miracoli garantendo che i giochi girino fluidi con il rendering nativo a 8K. Del resto lui stesso ha ammesso che per far girare titoli come Red Dead Redemption 2 fluidi a 8K su PC non bastano configurazioni anche molto costose (si parla di più di 3000 dollari), quindi è quasi assurdo pretendere che facciano lo stesso delle console da poche centinaia di dollari, Smartshift o no.



Comunque sia si tratterebbe di una caratteristica in più e non in meno, quindi non sarebbe male vederla implementata su Xbox Series X e PS5.