Pokémon, la linea di abiti “Relax con Eevee” disponibile

Pokémoncenter.com ha lanciato una nuova linea di abiti a tema Pokémon, chiamata Relax with Eevee, formata da magliette e pantaloni per donne e ragazze. In totale si tratta di quattro capi: due magliette e due pantaloni, tutti decorati a tema Eevee, che faranno felici le fan del franchise di The Pokémon Company (magari indossateli per giocare a Pokémon GO)..



Presto pare che la serie Relax with Eevee potrebbe arricchirsi di nuovi capi, almeno stando a quanto suppone la fonte. Comunque per ora non c'è alcuna certezza in merito. Intanto dobbiamo accontentarci degli abiti già disponibili, acquistabili con taglie che vanno dalla S alla 3XL. Per inciso, i pantaloni costano 29,99 dollari, mentre le magliette 24,99 dollari.



Linea Relax with Eevee.