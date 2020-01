MediaWorld, volantino Sempre con Tech con sconti su PS4, Nintendo Switch e giochi

Anno nuovo, volantino di Mediaworld nuovo con una nuova serie di sconti e offerte. Il volantino si chiama Sempre con Tech ed è valido da oggi 9 gennaio fino al 19 gennaio 2020. Tra i vari prodotti in offerta troviamo anche PS4, Nintendo Switch e alcuni giochi per quest'ultima.



Relativamente alla console Sony, ci sono tre offerte attive: PS4 Slim da 1TB con due controller DualShock a 299 euro; un bundle di PS4 1TB con tre giochi (Uncharted 4: Fine di un Ladro, Horizon Zero Dawn e The Last of Us Remastered), sempre a 299 euro e PlayStation 4 Pro 1TB con voucher Fortnite a 337 euro. Per quanto riguarda Nintendo Switch abbiamo il modello del 2019 a 319 euro invece di 329 euro.



Le offerte sui giochi riguardano invece soltanto Nintendo Switch, con una selezione di titoli venduta a 49,99€ l'uno invece di 59,99€. Tra questi i recentissimi Pokémon Spada e Scudo, Luigi's Mansion 3, Mario & Sonic ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020, The Legend of Zelda: Link's Awakening e Super Mario Maker 2, ma anche i più vecchi Mario Kart 8 Deluxe , Super Mario Odyssey e Super Mario Party.



Infine, segnaliamo una promozione relativa all'edizione standard di Dragon Ball Z: Kakarot che, se prenotata entro il 16 gennaio, costerà soltanto 62,99€ invece dei canonici 69,99€.



Per consultare il nuovo volantino Mediaworld, cliccate qui.



Questa notizia non è una pubblicità, ma un contenuto editoriale per la segnalazione di offerte che riteniamo possano essere di interesse per i lettori. Multiplayer.it non ha ricevuto alcun compenso per la pubblicazione di questo articolo.