Fortnite Capitolo 2: sfide a tempo straordinario in arrivo domani 9 gennaio 2020?

Dove sono finite le sfide a tempo straordinario di Fortnite Capitolo 2? Puntualmente, ogni volta che si avvicina la conclusione di una nuova stagione di gioco, i giocatori si pongono questa domanda. La curiosità, del resto, è alle stelle: le nuove sfide a tempo straordinario saranno anche le prime in assoluto del Capitolo 2 (Stagione 1).

Molto probabilmente, gli sviluppatori di Epic Games renderanno disponibili le nuove Sfide a Tempo Straordinario di Fortnite Capitolo 2 Stagione 1 nella giornata di domani, giovedì 9 gennaio 2020. Non semplicemente perché si tratta di un giovedì: nel menù di gioco dedicato alle sfide c'è un misterioso box vuoto, che promette di attivarsi proprio nella giornata di domani. Dato che le missioni della Stagione 1 sono ormai finite, e così anche quelle di Natale e di Star Wars, restano solo quelle a tempo straordinario. A meno che Epic Games non abbia organizzato in segreto una nuova collaborazione.

Le sfide a tempo straordinario potrebbero proporre qualcosa di completamente nuovo su Fortnite, oppure di già visto. In questo secondo caso, permetteranno di sbloccare stili aggiuntivi e oggetti cosmetici per le Skin sbloccate con il Pass Battaglia del Capitolo 2 Stagione 1. Vi terremo aggiornati, e vi avviseremo non appena saranno ufficialmente disponibili. Di certo le sfide non arriveranno senza l'Aggiornamento 11.40.