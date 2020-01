Fortnite: caricamenti eterni, lobby vuote e freeze, Epic Games risponde ai problemi

Nelle ultime due settimane i bug e i problemi di Fortnite Capitolo 2 sembrano essere aumentati considerevolmente: complici anche le vacanze di natale 2019 e la consequenziale assenza di nuovi aggiornamenti ed update da parte di sviluppatori impegnati altrove. Cerchiamo di capire di quali problemi si tratti, e di come abbiano risposto proprio gli sviluppatori.

I giocatori di Fortnite Capitolo 2, sui principali canali social del titolo, hanno lamentato molti problemi nelle ultime due settimane: schermate di caricamento eterne, risolvibili solo riavviando il gioco; freeze durante le partite, con il proprio personaggio incapace di proseguire; lobby vuote, dove il matchmaking non sembra portare ad abbinamenti di alcun tipo. Si tratta di problemi occasionali per i singoli giocatori, ma estremamente frequenti se si considerano tutte le segnalazioni arrivate di recente.

Epic Games ha però fornito una risposta, dicendo di essere al corrente di queste problematiche, e di conseguenza anche al lavoro per risolverle il prima possibile; il team ha fatto riferimento specificamente al problema delle schermate di caricamento eterne, ma chiaramente l'Aggiornamento 11.40 (in arrivo nei prossimi giorni) cercherà di porre rimedio un po' a tutto.