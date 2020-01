Sony ha presentato l'auto elettrica Vision-S al CES 2020

Sony ha colto tutti di sorpresa presentando un'auto elettrica al CES 2020, un concept chiamato Vision-S, che si presenta come un'elegante berlina nei primi trailer di presentazione riportati in questa pagina.



Kenichiro Yoshida, il CEO di Sony, ha mostrato Vision-S sul palco del CES 2020 per far vedere come la compagnia immagina la sua auto elettrica del prossimo futuro: si tratta di un prototipo a cui hanno collaborato anche BlackBerry, Bosch e Magna per un veicolo che ha una dotazione elettronica assolutamente completa e futuribile.



Si parla dunque del supporto per connettività 5G, uso di intelligenza artificiale avanzata con guida assistita, numerosi sensori per la sicurezza oltre a radar e videocamere, con tanto di utilizzo di Laser e ultrasuoni.



Al di là del fatto che si tratti di un'auto elettrica al 100%, non sono stati diffusi particolari dettagli riguardo al motore e ai sistemi di guida specifici, mentre sono stati evidenziate le caratteristiche multimediali e il comfort di Vision-S, come un impianto audio a 360 gradi all'interno dell'abitacolo, un enorme schermo panoramico nel cruscotto e varie possibilità di collegamento e supporto allo smartphone.



Ovviamente si tratta al momento solo di una concept car, ma è comunque molto interessante vedere dove si sia spinta Sony all'interno di un ambito che risulta decisamente inaspettato da parte della compagnia nipponica. Per il resto, sono emerse alcune feature hardware di PS5 e novità anche in ambito TV OLED da parte di Sony.