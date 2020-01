Sensible Soccer, Lemmings, Worms e Tomb Raider sono celebrati sui francobolli inglesi

Sensible Soccer, Lemmings, Worms, Wipeout, Tomb Raider e molti altri videogames sono tra i leggendari videogiochi celebrati sui francobolli inglesi. Le Poste Britanniche hanno voluto commemorare i giochi che hanno caratterizzato l'industria inglese tra gli anni '80 e '90.



Questa bella collezione celebra la creatività britannica che nel periodo tra gli anni '80 e i '90 ha forse prodotto le sue creazioni più celebri. Sensible Soccer, Lemmings, Worms, Wipeout e Tomb Raider sono giochi che hanno caratterizzato non solo l'industria, ma l'intero periodo storico a livello globale.



A Miss Croft sono stati dedicati 4 francobolli, mentre altri giochi sono stati rappresentati nella loro versione di debutto su sistemi come BBC Micro, ZX Spectrum, Commodore Amiga e Sega Mega Drive.



Nel caso in cui vogliate comprarli, i francobolli sono ottenibili sul sito delle poste inglesi a 14.25 sterline. Chissà con quali francobolli arriverà il pacco!