The Witcher serie Netflix, stagione 2: più lineare, con più Witcher e un periodo di uscita

Lauren Hissrich, showrunder responsabile della serie Netflix di The Witcher, è intervenuta di recente su Reddit all'interno di una sessione AMA e ha spiegato qualcosa della seconda stagione, riferendo peraltro che sarà più lineare della prima, avrà altri Witcher ed è ancora piuttosto lontana, oltre il 2021.



La prima stagione di The Witcher ha un po' disorientato i meno esperti sull'argomento perché si è sviluppata in maniera non cronologica, con sbalzi temporali, digressioni e flashback che forse hanno confuso diversi utenti, nonostante si sua trattato di una soluzione molto originale per mettere in scena per la prima volta i personaggi e i loro vari background.



La seconda stagione, da questo punto di vista, avrà un approccio più tradizionale: "ora che le storie dei tre personaggi principali si sono intersecate", ha spiegato la Hissrich, la stagione 2 di The Witcher sarà "molto più lineare".



Questo consentirà peraltro l'introduzione di "una nuova dose di personaggi in arrivo" per la prossima stagione, tra i quali anche altri Witcher. "Abbiamo deciso di conservare alcuni frammenti della lore di Witcher per i momenti in cui conosceremo altri Witcher", ha affermato la showrunner della serie Netflix.



Per quanto riguarda il periodo di uscita di The Witcher 2 ci sarà ancora da aspettare parecchio, visto che sembra sia prevista per dopo il 2021.