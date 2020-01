The Witcher serie Netflix, la spada sorridente fa impazzire i fan

Alcuni fan della serie Netflix di The Witcher hanno scoperto un dettaglio particolarmente buffo della spada di Geralt, dettaglio che sembra un emoticon. Il messaggio Twitter di @iatemuggles, in cui viene sottolineato come l'elsa della spada sembri una simpatica faccetta sorridente, è stato condiviso decine di migliaia di volte. Probabilmente è piaciuto anche per il contrasto che si crea tra la spada ridanciana e il Geralt imbronciato in primo piano, contrasto sottolineato anche nel testo del messaggio, di suo davvero semplicissimo: "geralt: >:[ la sua spada: :D".



Che aggiungere a tanta meraviglia? Con il successo è normale che i fan scandaglino ogni singolo fotogramma della serie The Witcher a caccia di curiosità come questa. Volendo, il tutto rappresenta alla perfezione quel lato leggero di internet che non è nemmeno troppo male. Ovviamente non si tratta di un'informazione sconvolgente o che possa modificare la vostra considerazione della serie in sé. Sorridenti o imbronciati che siate, la serie Netflix di The Witcher è stata già confermata per una seconda stagione.