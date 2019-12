The Witcher serie Netflix, Mark Hamill come Vesemir, i fan lo chiedono per la stagione 2

Molti fan della serie Netflix di The Witcher amerebbero vedere Mark 'Luke Skywalker' Hamill nei panni di Vesemir, il mentore di Geralt di Rivia, nella seconda stagione. L'idea è nata da alcuni vecchi tweet di Hamill stesso, che scherzò sulla possibilità di interpretare il personaggio.



Il tutto accadde nel 2018, quando un fan definì Vesemir, 'paterno', 'saggio' e 'allegro' in una conversazione su Twitter. Un altro fan coinvolse Hamill, citandolo, affermando che sarebbe stato perfetto per il ruolo. Hamill non solo lesse, ma rispose in modo scherzoso: "Non so chi sia o di che si parli, ma concordo che dovrei essere io a interpretarlo."



La cosa morì lì, ma con l'uscita della serie The Witcher su Netflix molti fan sono tornati a parlare di quella discussione, confermando che vedrebbero bene Hamill nel ruolo di Vesemir e suggerendo alla produzione di selezionarlo per il cast.



Chissà se l'attore di Vesemir è già stato scritturato o se c'è ancora qualche possibilità di per Hamill di ottenere il ruolo. Del resto dopo la fine che gli hanno fatto fare come Luke, sarebbe giusto che il destino lo ricompensi e gli faccia interpretare Vesemir.