ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT, la recensione

Abbiamo finalmente messo mano alla nuova scheda di fascia media AMD per la recensione della ASUS ROG Strix Radeon RX 5500 XT , un modello da 8GB di memoria e due ventole che guarda al gaming in 1080p a circa 60fps combinando il brand di punta dell'azienda con una GPU di fascia non certo estrema. Vive dunque di piccoli lussi e piccole rinunce, con un backplate in metallo, ma decisamente sottile, e illuminazione Aura Sync, limitata però al solo logo, piccolo piccolo, sul bordo superiore della GPU. Non manca invece l'indicatore luminoso dell'avvenuta connessione del singolo connettore ausiliario a 8-pin, comunque abbondante per una GPU da 130W di TDP.

Una nuova soluzione per il 1080p accompagnata da una piccola rivoluzione del software Radeon

Classica ROG Strix di fascia non estrema, la RX 5500 XT Gaming da 8GB è riparata da un'armatura in plastica non certo lussuosa ma discretamente resistente, al di sotto della quale pulsa un cuore basate sulla medesima GPU Navi 14 della Radeon RX 5500, con 1408 stream processor e 22 compute unit attive. In questo caso, però, si tratta della declinazione per desktop che gode di frequenze più elevate, ulteriormente spinte verso l'alto con un modello che arriva a 1685MHz di clock base contro i 1607 della reference e 1737MHz di game clock contro i 1717 della reference. Resta invece invariato, con 1845MHz, il clock massimo in boost, utile in certe situazioni ma non sostenibile a lungo e ben meno rilevante delle frequenze effettive di lavoro dalle quali ci aspettiamo qualcosa in più della potenza di 5.196TFLOP attribuita alla versione base da 8GB, equipaggiata con la medesima memoria da 14Gbps e già di per se più potente della versione da 4GB. Sembra però frenata, almeno in parte, da qualche magagna con il PCIe 4.0, cosa che da una parte potrebbe spiegare alcuni dei benchmark di cui parleremo tra breve, ma dall'altra ci fa sperare in un miglioramento nella costanza delle prestazioni che aumenterebbe senza dubbio la convenienza di questa GPU. Da questo punto di vista, comunque, ogni modello ha la sua storia che nel caso di ASUS comprende il costo aggiuntivo di un brand che piace parecchio a diversi giocatori.

Ed eccoci di fronte a un prezzo che risulta ben più elevato, superando i 260 euro anche in mercati come la Malesia, di quello consigliato di 199 euro per le versioni base, con un ovvio rincaro che si fa però decisamente corposo, anche a causa degli inevitabili rincari del lancio, visto che si parla di un 30% in più. Dovremo quindi aspettare qualcosa per vedere l'effettivo prezzo di mercato della scheda, ma possiamo già valutare la dotazione che include un secondo BIOS silenzioso, che riduce le prestazioni ma assicura minore rumorosità, e la capacità di funzionare senza spostare di un millimetro ventole fino a 60 gradi, risultando del tutto silente con gran parte delle applicazioni, durante la visione di video e di fronte a carichi di lavoro non eccessivi. Sfoggia inoltre ben 3 DisplayPort 1.4, oltre all'ovvio ingresso HDMI 2.0b, e gode del support HDCP 2.3 oltre che della piena compatibilità con tutte le tecnologie dei nuovi driver Adrenalin 2020 Edition, completi di interfaccia per la gestione di giochi e profili, tra cui troviamo il nuovo Radeon Boost che diminuisce la risoluzione nei movimenti veloci aumentano il framerate medio, un Anti-Lag ulteriormente ottimizzato, le tecnologie Fidelity FX e l'Integer Scaling che garantisce pixel definiti valorizzando giochi d'epoca e pixel art. Tutto implementato al meglio e controllabile in tempo reale grazie al nuovo overlay che oltre a includere un browser integrato, potenzia cattura e streaming introducendo anche svariati selettori per gestire la maggiorparte delle opzioni grafiche con un click e spesso senza dover uscire dal gioco. Manca invece una porta DVI, ancora utile in determinate soluzioni seppur non certo essenziale.