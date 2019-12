Bloodstained: Ritual of the Night, patch 1.04 a inizio anno e nuovi contenuti nel 2020

Il team di sviluppo di Bloodstained: Ritual of the Night ha aggiornato il Kickstarter ufficiale del gioco parlando dell'imminente patch 1.04 per console e delle novità in arrivo nel 2020.



A inizio 2020 il gioco sarà aggiornato alla versione 1.04, compresa la versione Nintendo Switch. Le regioni che non hanno ricevuto l'aggiornamento 1.03 passeranno direttamente alla versione 1.04.



Quando le versioni saranno tutte aggiornate, inizieranno ad arrivare i nuovi contenuti. Stando a quanto scrivono gli sviluppatori, ci sono novità in arrivo per Zangetsu e due nuove modalità, una delle quali chiamata Boss Revenge. Ma non solo, visto che nel corso dell'anno sono previste altre modalità e un personaggio giocabile aggiuntivo. Purtroppo non ci sono altri dettagli, ma quelli forniti bastano a capire che il gioco sarà vivo almeno per tutto il 2020.



Per il resto vi ricordiamo che Bloodstained: Ritual of the Night è disponibile per PC, Xbox one, PS4 e Nintendo Switch. Se vi interessa saperne di più, leggete la recensione di Bloodstained: Ritual of the Night.