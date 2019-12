PlayStation Plus, PS Now, Xbox Game Pass e Apple Arcade: il punto sugli abbonamenti

PlayStation Plus , PS Now , Xbox Game Pass e Apple Arcade , i più importanti abbonamenti attualmente disponibili per i videogiocatori, stanno provando con sempre maggiore convinzione a trasformare il mercato videoludico in qualcosa di diverso da ciò che conosciamo: un ambiente in cui i tradizionali acquisti singoli vengono sostituiti da sottoscrizioni mensili che consentono di giocare con qualsiasi titolo e per tutto il tempo che si desidera. Ebbene, qual è lo stato di questa rivoluzione? Che tipo di trasformazioni hanno affrontato i vari servizi prima di formulare l'attuale offerta? Si tratta di un approccio conveniente per gli appassionati e per i produttori? Cerchiamo di scoprirlo.

PlayStation Plus

Fra tutti i servizi in abbonamento, PlayStation Plus è l'unico ad aver intrapreso un percorso inverso rispetto agli scorsi anni, quando invece si è reso promotore di una formula particolarmente interessante e conveniente per gli utenti. L'idea di Sony era infatti quella di rendere la sottoscrizione per il multiplayer molto più attraente agli occhi dei giocatori, abituati per molto tempo ad affollare in massa i server di Xbox LIVE anche e soprattutto per via della superiorità tecnica dell'infrastruttura Microsoft. In attesa di riuscire ad aumentare la qualità dell'esperienza online, la casa giapponese ha pensato bene di dar vita alla Instant Game Collection, nome oramai abbandonato che descriveva appunto il rilascio mensile di una serie di giochi scaricabili per PS4, PS3 e PlayStation Vita.

Nel suo periodo di maggior splendore, PS Plus era solito regalare sei titoli al mese, ma la sempre più diffusa presenza del cross-buy con PS Vita moltiplicava di fatto le produzioni disponibili per la console ammiraglia. La selezione non includeva sempre esperienze tripla A, c'erano senz'altro mesi più poveri rispetto ad altri, ma la media risultava assolutamente rilevante e il carrello del PlayStation Store non mentiva nel riportare cifre ben superiori ai 100 euro per ogni mandata di giochi che gli abbonati potevano portarsi a casa a costo zero. Una politica che ha reso sopportabili gli inevitabili aumenti di prezzo, che hanno colpito in particolare le sottoscrizioni di breve durata, mensile e trimestrale; almeno fino allo scorso marzo, quando Sony ha deciso di eliminare PS3 e PlayStation Vita dall'elenco di PlayStation Plus, lasciando solo i due titoli mensili per PS4 a giustificare il costo dell'abbonamento.

Una scelta controversa, che tuttavia è stata motivata dall'intenzione di inserire fra i regali prodotti di grande rilevanza con una frequenza sostanzialmente maggiore rispetto al passato. Abbiamo così assistito all'arrivo di Call of Duty: Modern Warfare Remastered, Detroit: Become Human, Darksiders 3, The Last of Us Remastered, Nioh e Titanfall 2, oltre a una serie di validissimi indie game e a qualche prodotto meno recente ma non per questo di qualità inferiore. Il cambio di rotta e l'idea di non arricchire ulteriormente la lista con titoli per PlayStation VR, ad esempio, fanno pensare a un cambio di strategia che punti a valorizzare un altro servizio in abbonamento che Sony ha rilanciato di recente, ovverosia...