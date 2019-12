Dead Cells, il nuovo aggiornamento permette di caricare le vecchie versioni

Motion Twins ha annunciato che l'ultimo aggiornamento di Dead Cells, chiamato Legacy Update, introduce una caratteristica molto richiesta. Oltre ai nuovi oggetti, ora i giocatori possono richiamare le vecchie versioni del gioco, comprese di glitch, exploit e problemi di bilanciamento.



La novità è stata introdotta per consentire a tutti quelli che non vogliono giocare con alcuni dei nuovi contenuti di fruire il gioco come meglio credono. Il post di annuncio spiega nel dettaglio come richiamare le vecchie build e come fare in modo che Steam Cloud non cancelli i salvataggi delle vecchie versioni. Purtroppo le altre versioni del gioco non possono godere degli stessi privilegi.



Oltre a ciò, il Legacy Update introduce due nuove armi, due nuove mutazioni, la revisione delle armi meno popolari per renderle più utili e l'indispensabile skin di Babbo Natale, che renderà meno triste le vostre vite da ammassi cellulari.



Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dead Cells è disponibile per una moltitudine di piattaforme: PC, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e sistemi iOS. Presto uscirà il primo DLC a pagamento del gioco, chiamato The Bad Seed.