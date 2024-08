Dead Cells: The End is Near è disponibile, trailer di lancio per l'update finale del metroidvania roguelike

Come era stato annunciato già da tempo, Dead Cells: The End is Near è disponibile da oggi e rappresenta l'aggiornamento finale per il celebre roguelike in stile metroidvania di Evil Empire, che con quest'ultima espansione ha intenzione di porre la parola fine al supporto per il gioco.

La questione è alquanto comprensibile: Dead Cells ha ricevuto finora 34 aggiornamenti e questo porta il software alla versione 35, dopo numerose aggiunte, miglioramenti, cross-over e iniziative varie che, in 7 anni di attività, hanno costantemente arricchito il metroidvania in maniera davvero notevole.

"Diamine, ci siamo", ha scritto Evil Empire in un post su X, presentando il nuovo update. "L'ultimo aggiornamento che abbiamo fatto per Dead Cells (e il suo ultimo aggiornamento in assoluto) è ora disponibile".