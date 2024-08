Black Myth: Wukong, data di uscita e orario di sblocco confermati da Game Science per PS5 e PC

Siamo infine giunti alla settimana di lancio di Black Myth: Wukong e il team Game Science ha confermato la data di uscita e l'orario di sblocco del gioco, con riferimenti temporali specifici in base alle varie aree geografiche.

L'uscita è stabilita in termini generali per il 20 agosto alle ore 10 am UTC+8, che si traducono in vari orari tra il 19 e il 20 agosto a seconda dei vari paesi e dei fusi orari, caratterizzandosi dunque come un lancio notturno tra questa notta e la mattina di domani.

Per quanto riguarda l'Italia in particolare, il lancio di Black Myth: Wukong è previsto per domani, martedì 20 agosto, alle ore 4:00 del mattino secondo l'orario CEST, dunque i mattinieri potranno iniziare già prima del sorgere del sole a giocare al nuovo action RPG ad ambientazione mitologica cinese.