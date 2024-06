Black Myth Wukong è rinviato su Xbox a dopo l'uscita su PC e PS5, le edizioni fisiche non hanno disco

"Ci scusiamo per il ritardo e puntiamo a rendere il più breve possibile l'attesa per gli utenti Xbox. Annunceremo una nuova data di uscita appena saremo riusciti a raggiungere lo standard qualitativo richiesto".

Game Science ha spiegato che le versioni Xbox Series X e Series S hanno richiesto più tempo del previsto: "stiamo attualmente ottimizzando il gioco su Xbox Series X|S per raggiungere i nostri standard qualitativi, dunque non uscirà in contemporanea con le altre piattaforme", si legge sul sito ufficiale.

Anche Black Myth: Wukong è tornato a farsi vedere in occasione della Summer Game Fest con un nuovo trailer , il quale ha anche fatto capire come la versione Xbox Series X|S sia stata rinviata e uscirà dopo la data di uscita fissata per PC e PS5 al 20 agosto, mentre nel frattempo sono emerse informazioni sulle edizioni fisiche che non contengono comunque il disco.

Le varie edizioni di Black Myth: Wukong

In effetti, il nuovo trailer pubblicato in queste ore, che annuncia l'apertura delle prenotazioni, non cita la piattaforma Xbox tra quelle di lancio per il 20 agosto.

Ci sarà dunque da attendere un po' di più per vedere Black Myth: Wukong su Xbox, in attesa di ulteriori comunicazioni.

Nel frattempo, sono emerse informazioni sulle diverse edizioni del gioco, con la particolarità che le edizioni fisiche annunciate sembrano valere solo per la versione PC e, in entrambi i casi, non contengono comunque il gioco in formato fisico.

Questa mancanza è stata spiegata dal team come un problema di "risorse offline" per poter offrire il gioco in formato fisico.

L'Edizione Fisica Deluxe di Black Myth: Wukong

In ogni caso, si tratta di edizioni alquanto ricche, e anche costose. La Physical Deluxe Edition, al prezzo di 169 dollari, contiene:

Codice di attivazione Steam per Black Myth: Wukong edizione Digital Deluxe

Confezione di acciaio

Una riproduzione del cerchietto del protagonista (Constricting Headband, scala 1:1 in bronzo)

Stampa a colori "Chaos at the Peach Banquet"

Anello "Thunder Ring"

Collana "Wind Chime"

Spilla "Gold Sun Crow"

Stampe e cartoline

Certificato di garanzia

La Collector's Edition fisica si presenta all'esclusivo prezzo di 400 dollari.

La Collector's Edition fisica di Black Myth: Wukong

Vediamo i contenuti:

Codice di attivazione Steam per Black Myth: Wukong edizione Digital Deluxe

Statua del protagonista da 40 cm "Confront Destiny"

Stampa a colori "Teaching the Heart Sutra

Anello "Thunder Ring"

Collana "Wind Chime"

Spilla "Gold Sun Crow"

Stampe e cartoline

Certificato di garanzia

L'edizione digitale standard per PC e PS5 contiene solo il gioco base e costa 59,99 euro su Steam e 69,99 euro su PS5, mentre l'edizione Digitale Deluxe costa 69,99 su Steam e 79,99 euro su PS5.

Nei giorni scorsi abbiamo visto i requisiti di Black Myth: Wukong trapelati in rete.