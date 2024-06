I requisiti di Black Myth: Wukong per PC sono trapelati in rete, da quelli minimi al 4K con ray tracing

A poche ore dalla Summer Game Fest 2024, dove probabilmente rivedremo in azione Black Myth: Wukong, sono trapelati in rete i requisiti al completo della versione PC del gioco, da quelli minimi per giocare in 1080p con dettagli bassi a quelli per giocare in 4K con o senza ray tracing.

I dettagli sono stati riportati su Reddit dall'utente YasuhiroK e sembrano reali, per quanto è necessario attendere conferme ufficiali in tal senso. In particolare per giocare a 1080p con dettagli al minimo è necessaria una GTX 1060 mentre per raggiungere il 4K (non è chiaro se con 60 fps o meno) seve una RTX 4070 e 32 GB di RAM, mentre una 4080 Super e consigliata per attivare anche il ray tracing. Li abbiamo riportati di seguito.