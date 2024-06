The Thing: Remastered è stato annunciato ufficialmente, vediamo trailer e immagini

Nightdive Studios ha annunciato ufficialmente The Thing: Remastered, l'edizione rimasterizzata dello sparatutto pubblicato originariamente nel 2002 che si poneva come un sequel del film diretto da John Carpenter.

Presentato con il trailer che potete vedere qui sotto, il gioco è stato confermato per il momento solo su PC e non ha ancora una data di uscita, ma potrebbe fare il proprio debutto nel corso di quest'anno.

In The Thing: Remastered vestiremo i panni del capitano J.F. Blake, capo di una squadra di soccorso che viene inviata in Antartide per indagare sugli eventi narrati nella pellicola di Carpenter, dunque la sanguinosa sequenza di morti avvenute nel centro di ricerca Outpost 31.

Tra le lande ghiacciate, il nostro team si troverà a dover affrontare la mostruosa creatura aliena mutaforma del film, a quanto pare ancora viva e mai così pericolosa vista la sua capacità di trasformarsi in chiunque.