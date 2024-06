Resident Evil 9, Code: Veronica o RE 0 al Summer Game Fest? Ecco cosa dice un noto leaker

"Credo che Capcom abbia altri annunci in serbo, ma niente che sia legato a questa serie. Stando a quanto mi è stato riferito, Resident Evil 9 è stato rinviato internamente e non verrà rivelato durante il periodo estivo, come ho detto una o due settimane fa."

"Giusto per essere completamente trasparente, sebbene non abbia una prospettiva completa sui piani di marketing di Capcom o qualcosa di simile, personalmente non mi aspetto nessun annuncio relativo a Resident Evil durante il Summer Game Fest", ha scritto Dusk Golem.

Resident Evil 9, Code: Veronica o RE 0 saranno al Summer Game Fest? Il noto leaker Dusk Golem, che come sappiamo è da sempre molto vicino ai progetti di Capcom, ha detto la sua in merito ai rumor che vorrebbero uno o più di questi titoli presentati durante lo show condotto da Geoff Keighley.

I remake o qualcos'altro?

"Similmente, non penso che gli altri progetti relativi al franchise di Resident Evil siano pronti per essere mostrati, a meno che il remake di Zero non si trovi in qualche modo in uno stadio più avanzato di quanto immaginassi", ha continuato il leaker.

Insomma, il fatto che Resident Evil 9 e i nuovi remake della serie Capcom siano comparsi nel listino di un noto rivenditore potrebbe essere un semplice placeholder che non indica l'imminenza di un reveal.

"L'unica, piccola speranza che posso darvi riguarda eventuali progetti più piccoli, come ad esempio una remaster, un gioco secondario o comunque qualcosa di cui non ho sentito parlare. Tuttavia personalmente non nutrirei grandi aspettative."

"Sospetto che Capcom si concentrerà su altri giochi e proprietà intellettuali, oggi", ha concluso Dusk Golem.