Resident Evil 9 e i nuovi remake della serie Capcom sono comparsi nel listino di un noto rivenditore

"Ambientato in un mondo vasto e terrificante , pieno di nuove minacce e misteri, Revenant Shadows mescola azione intensa, enigmi intricati e l'atmosfera di terrore che i fan hanno imparato ad amare."

Resident Evil 9 e i remake di Resident Evil 0, Resident Evil 5 e Code: Veronica sono comparsi nel listino del famoso rivenditore Play-Asia, che nel caso del nuovo capitolo della serie Capcom ha anche pubblicato una cover rivelatrice in cui compare la sagoma di Leon Kennedy.

Ci sono anche i remake

Come detto, nel listino di Play-Asia sono comparsi anche i nuovi remake della serie Capcom, nello specifico Resident Evil 0 e Resident Evil Code: Veronica, di cui si è parlato di recente, ma anche il rifacimento di Resident Evil 5, che non era oggetto di rumor.

Nel caso del remake del quinto capitolo si legge sul sito del rivenditore che è mosso da "una nuova tecnologia sviluppata specificamente per il gioco, così come incredibili cambiamenti sia al gameplay che al mondo di Resident Evil", il che confermerebbe appunto la sua natura di rifacimento e non di semplice remaster.

Non sono invece così chiare le informazioni relative a Resident Evil Code: Veronica e Resident Evil 0, sebbene entrambi nel corso degli anni siano già stati protagonisti di edizioni rimasterizzate e sia dunque lecito immaginare che torneranno sotto forma di veri e propri remake.