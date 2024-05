I nuovi personaggi introdotti con il trailer che potete vedere qui sotto andranno ad aggiungersi a un elenco che ne conta ben 164 : probabilmente un record per le trasposizioni videoludiche dell'opera di Akira Toriyama.

In arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso di quest'anno, il gioco si pone come un nuovo capitolo della classica serie Budokai Tenkaichi, riprendendo dunque la formula action tridimensionale che tanto aveva entusiasmato gli appassionati.

Dragon Ball: Sparking! Zero si mostra con un nuovo trailer dedicato ai personaggi , che presenta alcuni dei combattenti che troveremo nel roster dell'atteso tie-in prodotto da Bandai Namco.

Il trailer

A qualche settimana dall'entusiasmante trailer "Maestri e Allievi", che si focalizzata sui personaggi che nella saga di Dragon Ball hanno rivestito appunto questi ruoli, imparando o insegnando l'arte del combattimento, il nuovo video si rivela altrettanto entusiasmante.

Vediamo infatti in azione Caulifla e Kale da Dragon Ball Super che si battono con Goten e Trunks, nonché la loro fusione Gotenks, ma anche Gogeta e Fused Zamasu, che nel video fa bella mostra di un repertorio di mosse assolutamente devastante.

In generale sembra che gli sviluppatori abbiano puntato davvero al massimo sulla spettacolarità degli scontri, attingendo alle tecniche di maggior impatto che si siano mai viste nella saga di Dragon Ball e all'intero roster dei personaggi.

A questo punto manca solo una data di uscita per Dragon Ball: Sparking! Zero, data che purtroppo neanche questo trailer ha rivelato: dovremo attendere ancora un po' per sapere quando il gioco arriverà nei negozi.