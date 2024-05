Immortalis G925 sarà la GPU mobile più performante per ARM, con un ray tracing migliore del 52%

ARM ha fatto annunci importanti riguardo al futuro del gaming e delle prestazioni grafiche su dispositivi mobili, introducendo la sua GPU più avanzata: Immortalis G925. Questa nuova unità grafica non solo promette di migliorare significativamente le prestazioni rispetto ai modelli precedenti, ma stando a quanto affermato migliorerà del 52% il ray tracing.

Prestazioni Rivoluzionarie

Il cuore delle innovazioni di ARM per l'Immortalis G925 risiede nella sua capacità di gestire task grafiche intensive con un consumo energetico ridotto del 30%, garantendo così non solo prestazioni superiori ma anche un'efficienza notevolmente migliorata. Comparata al suo predecessore, l'Immortalis G720, la G925 offre un incremento delle prestazioni grafiche del 37%, dimostrando che ARM non ha solo puntato al risparmio energetico ma ha anche migliorato drasticamente le capacità di elaborazione grafica.

Alcuni dati su Immortalis e Cortex

Una delle caratteristiche più esaltanti dell'Immortalis G925 è il suo avanzamento nel campo del ray tracing, una tecnologia chiave per il realismo visivo nei giochi e nelle applicazioni di AR. Con un miglioramento del 52% rispetto alle generazioni precedenti, ARM si posiziona come leader nel rendere questa tecnologia più accessibile e performante sui dispositivi mobili.