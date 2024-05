Il primo telefono con il prossimo processore Dimensity sarà un VIVO. Tutti i dettagli

È finalmente arrivata la conferma che in tanti stavano aspettando: il Vivo X200 sarà il primo dispositivo equipaggiato con il nuovo processore Dimensity 9400, sviluppato dalla taiwanese MediaTek. Questo annuncio non solo rafforza la posizione di Vivo come pioniere nel settore tecnologico, ma segna anche un importante punto di svolta nelle prestazioni dei dispositivi mobili.

Il chipset Dimensity 9400 Il VIVO X100 Pro Il Vivo X200 si distingue non solo per il suo nuovo processore, ma anche per alcune caratteristiche tecniche all'avanguardia che includono una fotocamera con zoom periscopico e una batteria di dimensioni maggiorate. Queste scelte progettuali mirano a sfruttare pienamente le potenzialità del chipset Dimensity 9400, il quale utilizza un avanzato processo produttivo a 3nm di seconda generazione, simile a quello impiegato per il chipset M4 di Apple. MediaTek ha fatto passi da gigante con il lancio del Dimensity 9400, mirando a competere direttamente con i giganti del settore come Qualcomm e Apple. Il nuovo chipset promette notevoli miglioramenti in termini di performance e efficienza energetica, rendendolo ideale per supportare applicazioni e giochi ad alta intensità grafica senza compromettere la durata della batteria.