Il controller DualSense di PlayStation 5 in sette colori diversi è in offerta su Amazon Italia

Se siete in cerca di un secondo controller per la vostra PS5 o se il DualSense sta iniziando a lasciarvi (drifting anche voi?), allora sarete felici di scoprire che è disponibile un'offerta di Amazon Italia per vari colori del DualSense di PlayStation 5. Precisamente si tratta del colore Volcanic Red (Rosso metallizzato), Cobalt Blue (Blu metalizzato), Sterling Silver (Argento metallizzato), Bianco, Cosmic Red, Galactic Purple e Starlight Blue. Se siete interessati a uno di questi prodotti, potete trovarli tramite i box che vedete qui sotto, oppure tramite questo link. Partiamo con i colori metallizzati. Vediamo ora quelli speciali. E infine il bianco standard. I prezzi non sono i più basso di sempre per tutti i modelli, ma in ogni caso parliamo di differenze minime, anche solo pochi centesimi rispetto al prezzo minimo storico. I controller sono venduti e spediti da Amazon.