La Super Risoluzione Automatica di Windows non è esclusiva di Snapdragon X Elite, Qualcomm conferma

"Il termine 'esclusivo' si riferisce in realtà a ciò che è disponibile oggi - ha aggiunto Davis - quindi non sarà più valido se dovesse arrivare un'altra tecnologia in grado di soddisfare la soglia di prestazioni di Microsoft. Dato che la Super Risoluzione Automatica si integra con Windows su un PC Copilot+, attualmente Qualcomm è l'unico produttore in grado di eseguirlo in modo esclusivo".

Sebbene lo avessimo già ipotizzato, la conferma è arrivata direttamente la portavoce di Qualcomm Macey Davis: parlando con The Verge, Davis ha dichiarato che la Super Risoluzione Automatica è una funzionalità sviluppata da Microsoft, non dal produttore del chipset. Ciò significa che tecnicamente non è esclusiva allo Snapdragon X Elite, anche se per ora la tecnologia di upscaling può essere eseguita solo su questa piattaforma. L'Auto SR, insomma, al momento funziona solo con Snapdragon X Elite, ma in futuro sistemi con processori Intel e AMD potrebbero diventare compatibili.

Chi pensava che la Super Risoluzione Automatica di Windows sarebbe rimasta esclusiva per dispositivi con Snapdragon X Elite si sbagliava. Il processore Qualcomm supporterà fin da subito la tecnologia di upscaling Auto SR di Microsoft, consentendo alla GPU del chipset di offrire frame rate migliori in vari giochi. La Super Risoluzione Automatica potrà quindi essere disponibile per diversi notebook dotati di Snapdragon X Elite, ma non sarà per sempre un'esclusiva di questo chip.

Auto SR anche su NPU Intel e AMD

Il nuovo Surface Pro Colpilot+

Qualsiasi computer con il marchio "Copilot + PC" potrà quindi eseguire la Super Risoluzione Automatica di Microsoft che, come detto, in questa fase è supportata solo dallo Snapdragon X Elite di Qualcomm grazie alla sua NPU Hexagon. Ovviamente non sappiamo ancora quali processori potranno sfruttare questa tecnologia in futuro ma, come avevamo anticipato nell'articolo Super Risoluzione Automatica di Windows: gaming potenziato, ma solo su PC selezionati, Intel e AMD probabilmente introdurranno CPU di prossima generazione con NPU più veloci, il che significa che questi chip dovrebbero essere in grado di attivare l'Auto SR a piacimento.

La linea di processori Lunar Lake di Intel, per esempio, presenterà una NPU il 40% più veloce, con prestazioni combinate della GPU che si tradurranno in 105 TOPS. Anche NVIDIA, poi, starebbe preparando un nuovo chipset con configurazione Cortex-X5, GPU Blackwell RTX e memoria LPDDR6 in un singolo pacchetto. La GPU supporterà probabilmente una nuova versione di DLSS che aumenterà notevolmente gli FPS.