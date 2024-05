Super Risoluzione Automatica di Windows: gaming potenziato, ma solo su PC selezionati

Come sappiamo, Microsoft sta lavorando all'integrazione di una tecnologia di super risoluzione automatica (Auto SR) per i giochi a livello di sistema operativo. L'obiettivo di questa funzionalità, già presente nelle build di anteprima viste nei Copilot+ PC con Snapdragon ed emulatore Prism per x86, è quello di applicare l'upscaling della super risoluzione a determinati software: la funzione è posizionata nelle impostazioni grafiche e può essere usata su alcune applicazioni specifiche, non necessariamente solo ai giochi.

Il focus sul gaming è però scontato: Microsoft stessa ha dichiarato che la Super Risoluzione Automatica verrà integrata in Windows e "migliorerà automaticamente il frame rate dei giochi in tempo reale". C'è però un "ma": Auto SR sarà inizialmente disponibile solo su PC Copilot+ dotati di processori Qualcomm Snapdragon X Elite. Niente x86 o Snapdragon X Plus (10 core) per il momento e la limitazione pare che si applicherà anche ai giochi utilizzabili con questa tecnologia, visto che la descrizione menziona un "set selezionato".

La descrizione di Auto SR nelle FAQ Microsoft

Microsoft non ha parlato di altre architetture CPU compatibili, ma AMD Strix Point e Intel Lunar Lake dovrebbero essere lanciate entro la fine dell'anno e far parte della gamma di PC Microsoft Copilot+. Inoltre la compagnia ha dichiarato che sta valutando l'idea di sbloccare Auto SR per tutti i PC e giochi in futuro

Windows Super Resolution Automatica è insomma una tecnologia potenzialmente rivoluzionaria, ma la sua compatibilità limitata e il supporto iniziale limitato ai giochi potrebbero dissuadere alcuni giocatori, specie vista l'esistenza di alternative che hanno già dimostrato la loro validità, come Radeon Super Resolution o strumenti di terze parti come Lossless Scaling.