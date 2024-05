Un sito che dice come girano i giochi su ARM esiste già ed è approvato da Microsoft

È importante sottolineare che il sito non specifica le impostazioni grafiche. I giochi potrebbero funzionare al livello di dettaglio più basso per raggiungere i framerate e le risoluzioni indicate. Inoltre, alcuni titoli utilizzano l'upscaling AI di Microsoft ( la super risoluzione automatica di cui parlavamo in un altro articolo) per raggiungere gli obiettivi di fluidità e risoluzione, un dato comunque monitorato dal sito web con tanto di filtro dedicato.

Questo grazie al sito web WorksOnWoA.com , che cataloga la compatibilità dei giochi su Surface Laptop e altri dispositivi con chip Snapdragon X Elite. Finora pare siano stati testati ben 1.481 giochi e basta usare la barra di ricerca per sapere se un gioco rientra in una di quattro categorie: "Perfetto", "Giocabile", "Funziona" o "Ingiocabile". Secondo Linaro, il gruppo di ingegneri Arm che ha costruito il sito web e annovera Microsoft e Qualcomm tra i suoi sostenitori, le etichette si possono tradurre come segue:

Quali sono i risultati finora?

Purtroppo Fortnite ancora non gira su Arm a cause del sistema anti-cheat

Al momento, 747 giochi sono elencati come "perfetti" per 1080p e 60fps, tra cui Control Ultimate Edition. La lista completa dei 19 giochi "ingiocabili" include invece anche titoli noti come Fortnite, Roblox e PUBG, che non funzionano nemmeno su Steam Deck a causa delle loro misure anti-cheat. Microsoft afferma che il sistema anti-cheat BattlEye supporta Arm, ma questo supporto evidentemente non è stato sufficiente per far funzionare su Steam Deck alcuni giochi che lo utilizzano.

Linaro, comunque, invita a usare il sito come un riferimento generale, non come uno strumento infallibile. Per questo sono ben accetti anche i test degli utenti.