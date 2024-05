Street Fighter 6, un trailer presenta Akuma e i contenuti del nuovo aggiornamento

Akuma e i contenuti del nuovo aggiornamento di Street Fighter 6 sono stati presentati da Capcom con lo spettacolare trailer di lancio che vedete qui sotto, e che conferma la disponibilità del pacchetto.

A circa un mese dal trailer di annuncio di Akuma in Street Fighter 6, il potentissimo combattente torna per l'ennesima volta dal suo debutto, avvenuto ai tempi di Super Street Fighter 2 Turbo in qualità di boss nascosto, ma non è mai stato così feroce e spaventoso.

Nel video lo vediamo dispensare colpi devastanti all'interno della modalità World Tour, ma la sua presenza non si limita a questi contenuti mentre spiccano le differenze sul piano del design rispetto al passato, fra capelli bianchi e un aspetto ancora più animalesco.