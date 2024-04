Street Fighter 6: il trailer di Akuma svela anche la data di uscita, il lottatore è bestiale

L'EVO Japan ci porta in dono un nuovo trailer: questa volta è il turno di Akuma, il nuovo personaggio in arrivo in Street Fighter 6. La data di uscita di Akuma è il 22 maggio.

Il trailer, che potete vedere qui sotto, mostra le mosse di Akuma in azione in Street Fighter 6. Il personaggio ha inoltre un nuovo design ed è ora più bestiale rispetto alla versione del precedente capitolo della saga di picchiaduro di Capcom.

Ovviamente sarà possibile personalizzare il personaggio con vecchi costumi. Ricordiamo che Akuma è il quarto e ultimo personaggio della prima stagione di DLC di Street Fighter 6. I possessori della Deluxe Edition e della Ultimate Edition, del pass personaggi Anno 1 o dell'Ultimate Pass Anno 1 otterranno Akuma sin dall'uscita senza costi aggiuntivi. I possessori dell'Ultimate Pass Anno 1 riceveranno anche una nuova arena di combattimento: Enma's Hollow.

Infine, ci sarà un nuovo aggiornamento per il bilanciamento di tutti i personaggi. Nuovi dettagli arriveranno più avanti, spiega Capcom.