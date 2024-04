Mortal Kombat 1: Ed Boon ci mostra un breve video di Patriota di The Boys

Mortal Kombat 1 ha già ricevuto diversi contenuti aggiuntivi, ma non si vuole certamente fermare. Ed Boon - co-creatore della serie e director di Mortal Kombat 1 - ha scritto tramite Twitter che ci sono ancora "moltissimi" contenuti programmati per il picchiaduro, comprese nuove mosse, lottatori Kameo, costumi classici, funzioni online e segreti ancora da svelare. Una delle novità in arrivo è Patriota da The Boys e Boon ha permesso di vedere qualche attimo dedicato al personaggio.

Nel video condiviso da Boon, che trovate nel tweet qui sotto, possiamo vedere pochi secondi dell'inizio di uno scontro tra Patriota e Liu Kang. I due si lanciano uno scontro l'altro come è tipico per Mortal Kombat e possiamo sentire il commento iniziale di Kang. Non vi è invece alcuna linea di dialogo in questo video per Patriota.

Per il momento sappiamo che Patriota sarà disponibile nella primavera 2024, ma non abbiamo una data di uscita più precisa. I giocatori di Mortal Kombat 1 dovranno attendere nuovi annunci a riguardo. Sappiamo però che non sarà l'attore di Patriota a doppiare il personaggio all'interno del picchiaduro. Possiamo per il momento affermare che il personaggio è stato ricreato in modo ottimo, basandoci su questo video.