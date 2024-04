The Boys: Stagione 4 sarà 'la migliore vista finora' per l'autore, lavori conclusi

Eric Kripke, creatore della serie TV di The Boys, a sua volta adattamento della graphic novel di Garth Ennis, ha annunciato il raggiungimento di un traguardo fondamentale in vista dell'uscita della Stagione 4, che secondo l'autore potrebbe essere "la migliore vista finora".

In un post pubblicato su X, Kripke ha scritto, molto chiaramente che "Oggi, The Boys Stagione 4 è completamente, totalmente, assolutamente conclusa", ringraziando inoltre il cast e la crew che hanno consentito di portare a termine i lavori.

Kripke ha inoltre riferito che la stagione in questione "potrebbe essere la migliore vista finora, non vedo l'ora di liberarla sul mondo". Ovviamente, lo showrunner sta promuovendo la sua creatura, ma considerando il livello raggiunto dalla serie TV in questione non abbiamo motivo di non dargli credito.