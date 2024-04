AMD Ryzen 9000 spunta in un driver, le CPU Zen 5 hanno un nome?

Arrivano nuove conferme sulla possibile denominazione della prossima generazione di processori AMD: da un nuovo aggiornamento driver sono infatti emerse le CPU basate su architettura Zen 5 con un codice che rimanda alla serie AMD Ryzen 9000.

Negli ultimi giorni la prossima tornata di chip della casa rossa, sia per desktop che per laptop, hanno fatto capolino in diverse occasione, dandoci una prima idea di quella che potrebbe essere la lineup di AMD. Ecco cosa sappiamo.

AMD Ryzen 9000 è il nome ufficiale? Il nome in codice scovato nel driver ASUS Le nuove informazioni sulla prossima generazione di processori AMD sono state scovate da HXL all'interno dell'ultima versione degli AMD Chipset Driver caricati da ASUS: la versione 6.03.19.217 è piuttosto simile alla precedente 6.02.07.2300 ma introduce il supporto per una nuova serie di chip denominata "MPMF-9000", codice che dovrebbe corrispondere alla linea AMD Ryzen 9000. I driver per i chipset AMD tirano in ballo i processori per desktop e quelli per laptop ed è quindi difficile fare una distinzione precisa tra i vari prodotti. Tra i nuovi chip della "serie 9000" basati su Zen 5 va inclusa, con tutta probabilità, la gamma Granite Ridge per desktop che sarà compatibile proprio con la piattaforma AM5.