AMD Ryzen per laptop con architettura Zen 5: nuovi dettagli sulle configurazioni

Con l'avvicinarsi dell'esordio dei nuovi processori mobile targati AMD che porteranno in dote l' architettura Zen 5 , iniziano ad emergere le prime informazioni credibili sulle varie configurazioni che potremo aspettarci. La prossima generazione di chip della casa rossa darà vita ad una lineup piuttosto ricca e sul fronte laptop coinvolgerà almeno cinque serie differenti. Tenuto conto del ritmo con cui AMD rinnova la propria gamma, potremo presto avere a che fare con tanti prodotti differenti. Proviamo a fare il punto.

Cinque famiglie per la mobilità

Le nuove informazioni sui prossimi chip mobile di AMD sono state portate alla luce da @Olrak29_ e possono contribuire a darci una prima idea della lineup finale della casa rossa. Solo sul fronte notebook infatti l'architettura Zen 5 sarà ospitata in almeno cinque serie differenti: Strix Point1, Strix Point2, Kraken Point, Sonoma Valley e Fire Range.

Il post pubblicato da @Olrak29_ tira in ballo tre linee equipaggiate con i core "Nirvana" basati su Zen 5 e i core "Prometheus" basati su Zen 5C: sebbene l'architettura di base sia la stessa, i core Zen 5C dovrebbero offrire frequenze di clock più basse a causa della differente efficienza. Tutte le APU AMD Ryzen saranno equipaggiate con core Zen 5C, mentre i core Zen 5 standard troveranno posto solo in alcuni chip.

Come si evince dallo stesso post, la linea Strix Point sarà caratterizzata da 4 core Zen 5 , 8 core Zen 5C e 24 thread, la linea Kraken Point avrà 4 core Zen 5 e 4 core Zen 5C con 16 thread e infine la linea Sonoma Valley con 4 core Zen 5C e 8 thread.