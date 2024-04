Starfield: una grossa mod permette di creare delle colonie e introduce un sistema agricolo

In attesa di conoscere i primi dettagli sull'espansione Shattered Space, Tank-girl444 ha pubblicato una grossa mod per la versione PC di Starfield , chiamata TGs Galactic Colonies Expanse, che trasforma il gioco in una sorta di simulatore di colonie spaziali , introduce nuovi elementi, asset e persino un sistema agricolo.

La mod verrà ampliata in futuro

Un esempio di una delle colonie che è possibile creare tramite questa mod di Starfield

E questo è solo l'inizio. L'autore infatti afferma che in futuro aggiornerà ed espanderà la mod con ulteriori funzionalità, come ad esempio attività commerciali la possibilità di costruire attività commerciali come i bar che garantiranno al giocatore una rendita passiva, centrali elettriche per per produrre energia e script per modificare il bioma e il clima di un pianeta in base alle azioni del giocatore, con la possibilità persino di terraformare o distruggere un pianeta.

Se siete interessati, trovate la TGs Galactic Colonies Expanse di Starfield su Nexus Mods, a questo indirizzo, dove sono incluse anche le istruzioni per scaricarla e installarla correttamente.

Nel frattempo Bethesda sta continuando ad aggiornare Starfield con delle corpose patch ogni sei settimane. L'ultima è arrivata il 19 marzo e ha apportato diverse migliorie alla macchina fotografica e la meccanica dello scassinamento, oltre a correggere numerosi bug.