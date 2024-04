Nintendo Wii U e 3DS: chiusi da oggi i server dei servizi online

Oggi per Nintendo è un giorno a suo modo importante, visto che segna la chiusura definitiva dei servizi online delle console Wii U e 3DS. Quindi, tutte le funzioni online dei giochi delle due console cesseranno di funzionare. Per gli eShop delle due console non cambierà invece niente, visto che erano stati chiusi lo scorso anno.

Tra i titoli più celebri tra quelli colpiti ci sono, ad esempio, Splatoon a Super Mario Maker, quest'ultimo oggetto di una vera e propria maratona per conservare tutti i livelli creati dagli utenti in video.