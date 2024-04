Super Mario Maker: un giocatore ha completato un livello 'impossibile' prima della chiusura dei server

L'idea era infatti riuscire a portare a termine alcune di queste sfide prima della chiusura definitiva dei server di Nintendo 3DS e Wii U, fissata per l' 8 aprile , e proprio a distanza di poche ore dalla deadline il traguardo è stato raggiunto da un giocatore in particolare.

Con la chiusura definitiva dei server Wii U per Super Mario Maker ormai prossima, un giocatore è riuscito a portare a termine la sfida di un livello giudicato "impossibile" su cui si è concentrata la community in questi giorni.

Riflessi perfetti

Come potete vedere dal video pubblicato, il giocatore noto come "sanyx91smm2" è riuscito a concludere il livello in questione in 13 secondi, un'impresa veramente notevole.

Da notare che la cosa ha richiesto circa 280.000 tentativi complessivamente, tanto per far capire il livello di difficoltà.

Il livello non era stato completato nemmeno dal suo creatore, cosa piuttosto strana visto che questo è un prerequisito essenziale per poterlo mettere in condivisione: sembra infatti che abbia utilizzato delle tecniche di speedrun assistite, dunque l'impresa che è andata in scena nelle ore scorse presenta una situazione effettivamente inedita.

Il livello in questione dura solo 17 secondi circa, ma richiede riflessi praticamente perfetti, come potete vedere dal video.