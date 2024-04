Cyberpunk 2077 potrebbe avere nuovi contenuti in futuro in caso di idee interessanti

Nonostante il supporto in termini di nuovi contenuti per Cyberpunk 2077 sia ufficialmente concluso con l'update 2.1, insieme all'uscita dell'espansione Phantom Liberty, il director Gabe Amatangelo non ha escluso la possibilità di novità in questo senso anche in futuro, nel caso dovessero emergere delle idee interessanti.

Nel corso di una recente intervista da parte di Ralph 'Skill Up' Panebianco, il director di Cyberpunk 2077 ha riferito che la porta non è completamente chiusa a possibili nuovi contenuti per il gioco, anche se sarà molto difficile vederne, visto che il team nel frattempo è passato a nuovi progetti.

"Potrebbero esserci delle piccole cose nuove in futuro", ha spiegato Amatangelo, "dipende tutto da come va il lavoro sul seguito, e dalla possibilità che possano emergere delle buone opportunità".