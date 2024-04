Pubblicità nei videogiochi in pausa: Roku avrebbe registrato un brevetto al riguardo

I videogiochi sono un medium che conta su un pubblico di massa, ed è chiaro che tale audience sia un obiettivo interessante per l'inserimento di pubblicità in qualche modo, come sembra emergere da un brevetto registrato dalla compagnia Roku per l'inserimento di spot pubblicitari durante le pause dei videogiochi.

La particolarità del sistema sarebbe data dal fatto che tali pubblicità comparirebbero mentre di fatto il gioco è ancora attivo ma con la pausa in corso, dunque non a console spenta, bensì proprio all'interno del sistema.

Questo sarebbe possibile attraverso una tecnica di "inserimento di pubblicità personalizzata attraverso HDMI" che sembra essere allo studio presso Roku, secondo quanto emerso da un documento registrato dalla compagnia per lo sviluppo di tale tecnologia.

Tale sistema effettuerebbe una rilevazione in tempo reale del periodo di pausa in cui si trova un gioco in base all'interruzione del segnale alla TV, ed effettuerebbe una sorta di "dirottamento" del video per mostrare delle pubblicità di qualche tipo.