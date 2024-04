Diablo 4: Xbox è la piattaforma su cui ha il maggior numero di giocatori

Sebbene possa facilmente sembrare che la Bond voglia tirare l'acqua al proprio mulino, bisogna dire che Blizzard ora fa parte di Microsoft dopo la mega-acquisizione di Activision, dunque la presidente di Xbox ha evidentemente in mano i dati reali su cui basare l'affermazione in questione.

Merito probabilmente di Game Pass

Diablo 4: La Stagione dei Costrutti è quasi al termine

"Stiamo integrando i giochi Activision Blizzard King nei nostri servizi, abbiamo appena lanciato Diablo 4 in Game Pass e Xbox è diventate velocemente la piattaforma numero uno per il gioco in questione", ha affermato Sarah Bond in un comunicato inviato a Windows Central, in base a quanto riferito dal sito in questione.

"Stiamo integrando Battle.net, nel momento in cui abbiamo lanciato Call of Duty: Warzone Mobile e preparando l'arrivo di Hellblade 2, Avowed e Indiana Jones e l'Antico Cerchio". Questo, peraltro, potrebbe confermare anche l'idea che tali titoli possano essere tutti presenti all'interno dell'Xbox Games Showcase di giugno.

Nella medesima occasione, la Bond ha anche riferito che Microsoft sta costruendo un team per la preservazione e la compatibilità dei giochi per il prossimo futuro.

Il fatto che si parli di maggior numero di giocatori per Diablo 4 non ha necessariamente a che fare con le vendite, considerando che si parla appunto di accessi attraverso Game Pass, ma visto che il titolo in questione è un live service, anche questa modalità di utilizzo del gioco potrebbe comunque rappresentare un elemento importante per Blizzard.