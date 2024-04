Xbox, Sarah Bond ha messo insieme un team per la preservazione e la compatibilità

Sarah Bond, presidente di Xbox, ha messo insieme un team che si occuperà di preservazione e compatibilità dei giochi sulle piattaforme Microsoft: un tema particolarmente sentito dagli appassionati, a cui verrà così dedicata maggiore attenzione.

Dopo aver parlato del futuro multipiattaforma di Xbox, la Bond ha mandato una e-mail per radunare le sue truppe, complimentandosi per il lavoro svolto finora e parlando di come lo sviluppo dell'hardware di prossima generazione stia procedendo a tutta velocità."

Nel medesimo contesto, la presidente di Xbox ha parlato dell'integrazione dei giochi Activision Blizzard King all'interno dei servizi Microsoft, della gestione del client Battle.net e del lancio di Call of Duty: Warzone Mobile, mentre i team di preparano al debutto di Senua's Saga: Hellblade 2, Avowed e Indiana Jones e l'Antico Cerchio.

Sarah Bond ha infine discusso con i suoi collaboratori di preservazione e compatibilità. "Abbiamo costituito un nuovo team dedicato alla conservazione dei giochi, importante per tutti noi di Xbox e per l'industria stessa", ha scritto. "Stiamo costruendo sulla base della nostra solida storia di fornitura della retrocompatibilità e continuiamo a impegnarci per portare avanti l'incredibile libreria di giochi Xbox verso le future generazioni."

Stando ad alcune fonti, Microsoft discuterà pubblicamente di questo progetto durante il prossimo Xbox Showcase, che potrebbe tenersì il 9 giugno.