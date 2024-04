Solo Leveling: Arise ha un periodo di uscita fissato ed è molto vicino

Netmarble Corporation ha fissato un periodo di uscita per Solo Leveling: Arise, il nuovo RPG per PC, iOS e Android che ha aperto le preregistrazioni il mese scorso e che dovrebbe arrivare in forma completa nel mese di maggio.

Si tratta dell'adattamento in videogioco di Solo Leveling, manhwa sudcoreano che racconta la storia di Jinwoo Sung, Hunter di basso livello che affronta numerose prove per diventare più forte. Proprio quest'ultimo è il protagonista anche del videogioco, che dovrebbe basarsi sulla storia originale.

C'è una notevole attesa che circonda il gioco in questione, come emerge chiaramente dal fatto che le preregistrazioni hanno già superato la quota di 5 milioni nel giro di poco più di una settimana, dunque l'uscita rappresenta un evento di notevole importanza su PC e piattaforme mobile.