Helldivers 2: crash rilevati, Arrowhead consiglia di staccare dal gioco in attesa della patch

Helldivers 2 ha nuovi problemi rilevati dai giocatori, con diversi crash che sono emersi nelle ultime ore, forse anche in corrispondenza del maggiore traffico che il gioco fa registrare nel corso del fine settimana: la risposta degli sviluppatori del team Arrowhead è singolare, visto che consigliano ai giocatori di "staccare dal gioco per un po'", in attesa che venga pubblicata la patch specifica per risolvere il problema.

Il messaggio di Arrowhead è stato pubblicato sul canale Discord ufficiale dedicato al gioco, e riferisce che il team sta lavorando attivamente a un aggiornamento per risolvere i problemi di crash, ma al momento non ci sono soluzioni immediate per chi è affetto da tali inconvenienti.

Per questo motivo, in attesa della patch in grado di offrire una soluzione tecnica, l'idea del community manager Twinbeard è di "resistere un po' o magari lasciar riposare il gioco", suggerendo di fatto di prendersi una pausa dalle battaglie.