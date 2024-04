Ark Survival Ascended: l'espansione gratis 'The Center' ha una data di uscita, con nuova mappa

Studio Wildcard ha intenzione di mantenere alta l'attenzione su Ark: Survival Ascended, e poco dopo la pubblicazione dell'espansione "Scorched Earth" annuncia la data di uscita per la successiva espansione gratuita The Center, che si presenta alquanto ricca.

The Center sarà un'espansione gratuita per tutti i possessori del gioco, e porterà con sé la nuova mappa omonima e anche un nuovo dinosauro: lo Shastasaurus. Tutto questo sarà disponibile il 3 giugno 2024, come riferito in queste ore dagli sviluppatori.

The Center era stata rinviata già tempo addietro, per poter avere il tempo di raggiungere i "livelli qualitativi" voluti dal team, e in effetti il nuovo periodo di uscita giunge piuttosto lontano rispetto a quanto era stato annunciato inizialmente.