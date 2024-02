Ark: Survival Ascended, la nuova mappa è stata rinviata ma un nuovo dinosauro è in arrivo

Come spesso accade con Studio Wildcard, c'è stata una variazione nel programma delle uscite per Ark: Survival Ascended, in questo caso con il rinvio della nuova mappa The Center, che sarebbe dovuta uscire a breve e invece è stata posticipata in data ancora da precisare, ma in compenso c'è un nuovo dinosauro in arrivo.

Come spiegato dagli sviluppatori nel nuovo aggiornamento sullo stato dei lavori, la mappa The Center non ha ancora raggiunto i livelli qualitativi richiesti dal team, che dunque ha deciso di continuare i lavori ancora per un po', allungando i tempi di sviluppo sul nuovo contenuto.

In compenso, il 28 febbraio arriverà il Gigantoraptor, nuovo dinosauro che sarà disponibile gratuitamente per tutti i giocatori di Ark: Survival Ascended, una bestia di notevoli dimensioni che andrà ad arricchire il già folto bestiario del gioco in questione.