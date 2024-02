Sea of Thieves su PS5 richiederà l'accesso a un account Microsoft, per la cross progression

La stessa cosa succede già da anni con Minecraft , dunque non è propriamente una novità, ma non essendo molti i casi di giochi Xbox Game Studios su PS5, per il momento, la questione potrebbe cogliere di sorpresa alcuni utenti, nel caso non abbiano avuto a che fare in precedenza con Minecraft.

Senza grande sorpresa, ma rappresentando un particolare di un certo interesse, Sea of Thieves richiederà un account Microsoft per accedere al gioco anche su PS5 , cosa resa necessaria, tra l'altro, dall'utilizzo della cross progression.

Accesso obbligatorio con account Microsoft

Sea of Thieves: la pagina ufficiale con le informazioni sull'account Microsoft

Come annunciato nei giorni scorsi, Sea of Thieves arriverà su PS5 il 30 aprile 2024, facente parte del quartetto di giochi Xbox Game Studios ad approdare su altre console e rappresentando, peraltro, il primo gioco Rare ad arrivare su PlayStation, in 39 anni di storia del team.

Il gioco piratesco supporterà il multiplayer cross-platform con PC e Xbox e anche la progressione incrociata fra diverse piattaforme, ovvero la cross-progression, che è uno dei motivi principali per cui è richiesto il login a un account Microsoft.

È presumibile, in ogni caso, che il requisito di un account Microsoft venga mantenuto anche per gli altri giochi in arrivo sulle altre console, anche se rimaniamo comunque in attesa di informazioni ufficiali al riguardo.