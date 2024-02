Rainbow Six Siege: Ubisoft svela Operation Deadly Omen, il prossimo grosso aggiornamento

Dopo 9 anni sul mercato, Rainbow Six Siege continua ad andare avanti e progredire, grazie allo straordinario supporto offerto da Ubisoft che ha reso, di fatto, il gioco un caposaldo del multiplayer competitivo in fatto di sparatutto a squadre.

Il prossimo passo si chiama Operation Deadly Omen, e rappresenta un nuovo grande aggiornamento in arrivo a marzo, portando il supporto alla Stagione 1 dell'Anno 9, nientemeno, a dimostrazione di un ciclo vitale davvero lunghissimo per questo titolo.

Il nuovo update è stato annunciato nel corso del Six Invitational in corso in Brasile, ovvero il maggiore evento di eSport dedicato al mondo di Rainbox Six, e da questa occasione sono arrivati i primi dettagli sulla nuova espansione.